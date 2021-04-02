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Gündem Yunan askeri Türk Sahil güvenliği görünce... Ege'de müdahale anları!
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Yunan askeri Türk Sahil güvenliği görünce... Ege'de müdahale anları!

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, Midilli Adası açıklarında mülteci botunu Türk karasularına itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenlik teknesine Türk Sahil Güvenlik botu müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:34:00 - 2021-04-02 15:35:26

Ege Denizi'nde mültecileri Türk kara sularına itmesiyle meşhur Yunan Sahil Güvenliği, bu sefer baltayı taşa vurdu.

Midilli Adası açıklarında yaşanan bu insanlık dışı duruma kayıtsız kalmayan Türk Sahil Güvenliği, mülteci botunu Türk karasularına itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenlik teknesine müdahale etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Yunan Sahil Güvenliği, Türk botunu "Yunan karasularına girip tehlikeli manevralar yapmakla" suçladı.

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