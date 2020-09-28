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Aktüel Yunan askeri analistten dikkat çeken çıkış: NATO Türkiye'siz yapamaz
Aktüel

Yunan askeri analistten dikkat çeken çıkış: NATO Türkiye'siz yapamaz

Yunan askeri analist Vasilis Marçukos, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek "NATO Türkiye olmadan yapamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:53:00 -
Yunan askeri analistten dikkat çeken çıkış: NATO Türkiye'siz yapamaz

 yeniakit.com.tr 

Yunan askeri analist Vasilis Marçukos katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "NATO neden Türkiye'ye karşı bir güçsüzlük ve uzun zamandır böyle bir sevgi besliyor?" şeklindeki soruya cevap veren Marçukos, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek "NATO Türkiye olmadan yapamaz" dedi.

"Batı'nın küresel gücü Türkiye'siz olmaya hazır değil" diyen Yunan analist, Türkiye'nin bölgede kilit bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye yıllardır kendini geliştirerek Avrupa ülkeleri ve NATO ile özel ve çok yönlü ilişkiler kurdu. NATO, Türkiye'ye bağımlı ve bu yüzden çok destek veriyor. Her ne olumsuz olay olursa olsun bu onlara engel oluyor. Türkiye Almanya, İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerle büyük hacimli ticari ilişkiler kurdu. Enerji ve endüstri alanlarında da güçlü ilişkileri mevcut. Türklerin Almanya ile ortak ilişkileri oldu. Kısaca Türkiye bölgede büyük bir askeri ve ekonomik güç" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Doğru Söylemiş.
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