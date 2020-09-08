Yunan asker çıkarmıştı! Türk fırkateyni gövde gösterisi yaptı
Türkiye'nin Oruç Reis için ilan ettiği Navtex sonrası Kaş'tan hareket eden Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçiş yaptı.
Türkiye'nin Oruç Reis için Navtec ilan etmesi üzerine Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni çğle saatlerinde limandan ayrıldı. Fırkateyn, Kaş ilçesi ile Meis Adası arasındaki Türk karasularından geçti.
Yunan botuyla karşılaşmadı
Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen Türk fırkateyni, uzun sürede bölgede bekledi. Hiçbir Yunan botu veya gemisiyle karşılaşmayan fırkateyn, daha sonra Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı. Fırkateynin Limanağzı koyunda bekleyişi sürerken, bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunduğu bilgisi alındı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de gerilimin artması sonrası bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.