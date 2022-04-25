Yunan amiralden çok konuşulacak sözler: Paramızı boşa harcıyoruz! Türkler çok daha ucuza yapıyor

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Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan amiral, Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Belhara Sınıfı Fırkateynlerin "para israfı" olduğunu söyledi.

"Kendi gemilerimizi üretmeliyiz"

"Bir paradoks içindeyiz. Bir taraftan Yunanistan'ın sondaj yapmakla ilgilenmediğini söyleyen bir dışişleri bakanına sahibiz. Diğer taraftan bize çok pahalıya mal olacak (Belhara fırkateynleri) fırkateynler sipariş eden hükümete. Tabi bir de milyarlara mal olacak jetler (Fransa'dan satın alınan Rafale uçakları) var" diyen Yunan amiral, Yunanistan'ın kendi tersanelerinde kendi savaş gemilerini üretmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Belhara fırkateynleri

"Erdoğan istediği kadar üretiyor"

Yunan amiral konuşmasında şunları söyledi:

"Başkalarından daha pahalıya gemiler almamalıydık. 45 yıl boyunca bir fırkateyni kullanıp daha sonra yenisini alıyoruz. Neredeyse yarım yüzyıl. Erdoğan Türkiye'de yerli gemi inşa projelerini başlattı. Şimdi istediği kadar üretiyor."

"Sürekli fazla ve gereksiz para ödüyoruz"

Türkiye'nin kendi savaş gemilerini çok daha ucuza ürettiğini anlatan Yunan amiral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belhara fırkateynleri ile Ege'yi Türklere kapatacağımıza dair bazı saçmalıklar duyuyorum. Birde Akdeniz artık bizim vs. gibi şeyler... Bana göre bu alım bir para israfı ki ben filomuzun yenilenmesini en çok savunanlardanım. Yunanistan'ın bu aşırılığa ihtiyacı yok. Çok iyi ve güvenilir denizaltılar aldık ama bakın kaç yıl geçti sonunda onları sökmek zorunda kalacağız. Sürekli fazla ve gereksiz para ödüyoruz."