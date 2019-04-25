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Yunak "Yunço" ile daha temiz

Konya’nın Yunak İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü daha temiz bir çevre, daha temiz bir Yunak için yeni bir projeye imza attı.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:09
Yunak "Yunço" ile daha temiz

Konya’nın Yunak İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü daha temiz bir çevre, daha temiz bir Yunak için yeni bir projeye imza attı.


Yunak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Yunço (Yunak Çocuk) ile güzelleşen dünya projesi” ile çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda öğrencileri ve vatandaşları bilgilendiriyor. Yunak Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı birimler ilçede çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte Yunço adlı tane mısır temalı maskot eşliğinde yürüyüş düzenledi. İlçede çevre ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilçe merkezindeki ana caddede ellerinde çöp poşetleri ve giydikleri eldivenlerle yerdeki çöpleri topladı. İlçe merkezindeki etkinlikte öğrenciler, cadde üzerindeki vatandaşlara ve iş yerlerine, kendi hazırladıkları el broşürlerini dağıtarak herkesi temizlik konusunda duyarlı olmaya davet etti. Temizliğe katılan Yunak Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri toplanan 1 kamyonet dolusu çöpün yüzde 80’inin geri dönüştürülebilir olduğunu tespit etti.


Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, “Evde temizlik konusunda belki dünyanın en iyi milletiyiz. Fakat sokak ve caddeler konusunda eksiklerimiz var. Biz de ilçemizde bu bilinci arttırmak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız sokak temizliği konusunda bilinci arttırmak ve ayrıca yıl sonuna kadar da tüm okullardaki ve evlerdeki atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da, çevre konusunda herkesin duyarlı olması ve çevre dostu bir gelecek yetiştirmek için bu tür çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.


Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut’un yanı sıra, Yunak Belediye Başkan Yardımcıları Bekir Coşkun ve Hacı Erşan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:09
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