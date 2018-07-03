Yumuşak kek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü (arzuya göre)

100 gram ceviz içi

FIRIN TEPSİSİNİ YAĞLAMAK İÇİN:

1/2 tatlı kaşığı tereyağı

PÜF NOKTASI:

Sıvı karışımında kakao olmalı ancak un ve kabartma tozu kesinlikle yer almamalıdır.Kekin kabarık olması için geniş bir fırın tepsisi yerine ısıya dayanıklı yuvarlak ya da kare bir fırın kabı kullanmaya özen gösterin.

YAPILIŞI:

Yumurtaları derin bir karıştırma kaba alın. Toz şeker ekledikten sonra şeker taneleri tamamen eriyene kadar mikserle çırpın.

Süt, ayçiçek yağı ve kakao ekledikten sonra karıştırma işlemini kısa bir süre daha devam edin. Hazırladığınız sıvı karışımdan bir su bardağı kadar ayırın.

Kalan sıvı karışıma elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya özütü ekleyin. Son olarak mikser yardımıyla karıştırıp kek harcını tamamlayın.

Fırın tepsisini oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın. Hazırladığınız kek harcını tepsiye boşaltıp üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Kenara ayırdığınız sıvı kek karışımını kısık ateşte 1 dakika kadar kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak keki, kısa bir süre oda ısısında beklettikten sonra üzerine bir taşım kaynatıp soğuttuğunuz harcı azar azar dökün ve içine çekmesi için bekleyin.

Sosunu sünger gibi çeken iç kısmı yumuşacık ıslak keki dilimledikten sonra ceviz içiyle süsleyin.

Yasemin.com'dan alınmıştır.