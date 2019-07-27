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Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi

Kek kıvamında pratik bir kurabiye tarifi sunuyoruz. Denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Çikolatasıyla mest olurken, kurabiye mi kek mi olduğunu düşüneceksiniz.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi

 

Kurabiye için;

  • 125 gram tereyağı
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı nişasta
  • kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3,5 -4 su bardağı un

Ganaj için;

  • 50 gr sütlü çikolata
  • 50 gr bitter çikolata
  • 2 yemek kaşığı sıvı krema

Islatmak için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı şeker

Bulamak için;

  • Hindistan cevizi

Oda sıcaklığında erimiş olan tereyağını çırpın. Krem kıvamına geldikten sonra sıvıyağı üzerine ekleyin. 

Ardından bütün malzemeleri ekleyip homojen bir kıvam elde edin. 

Elinize yapışan bir hamur elde etmeniz gerekir. Fazla un eklemeyin, bu sayede daha yumuşak bir kurabiye elde etmiş olacaksınız.

Dolapta bir sür dinlendirdikten sonra, yağlı kağıt serili tepsiye küçük yuvarlaklar yaparak dizin.

Üzerini bir kaşık ile bastırıp hafifçe düzlük oluşturun.

20 dakika boyunca hafif pembeleşinceye kadar, ortalama 10-15 dakika kadar, 175 derecelik fırında pişirin.

Bu esnada çikolataları benmari usulü eritin ve ocaktan alın. İçerisine kremayı koyup bir süre karıştırarak soğumasını sağlayın.

Fırından çıkan kurabiyenin bir yüzeyine çikolata ganajını sürün ve diğer kurbiyeyle kapatın.

Ardından süt ve şeker karışımına batırıp hindistan cevizine bulayın.

15 dakika kadar malzemelerin bütünleşmesini bekleyin ve servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
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