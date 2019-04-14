Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarsınız?

Birçoğumuz marketten ya da pazardan alıp eve geldiğimiz yumurtaları vakit kaybetmeden buzdolabına yerleştiririz. Yumurtaları taşıdığımız karton kutuları ise doğruca çöpe atarız. Yumurtaların üzerinde yazan son kullanma tarihi ise genellikle okunacak şekilde basılmadığı için çoğu zaman kafalarımız karışır. Buzdolabı rafında duran yumurtayı elimize alıp, sağını solunu çevirip son kullanma tarihini okumaya çalışırken bir hayli zaman kaybederiz. Bu arada kutuyu neden çöpe atarken son kullanma tarihini bir kenara not etmedik diye hayıflanırız. Ancak yumurtaların tazeliğini anlamak için yalnızca bir kase suya ihtiyacımız var.

Bir kaseyi su ile doldurun. Ardından içerisine yumurtayı bırakın.

Yumurta yan yatarsa, bu onun taze olduğunu gösterir.

Yumurta kasenin dibine çöküyorsa, henüz taze olduğunu ancak vakit kaybetmeden tüketilmesi gerektiğinin ispatıdır.

Yumurta yüzeye çıkıyorsa; ne yazık ki bu onun doğruca çöpe gitmesini işaret ediyordur.

Peki, yumurtanın tazeliğinin anlaşılması için suya atılması neden en güvenilir yöntem?

Biz göremiyoruz ama yumurta kabuğunda bolca gözenek mevcut. Hava bu gözeneklerden yoğun şekilde kabuğun içerisine geçerse, yumurtanın raf ömrü kısalır. Bu nedenle bozulan yumurta içindeki havanın yoğunluğu sayesinde su yüzeyine çıkar.