Yumurtanın taze olduğu nasıl anlaşılır? Bayat ve bozuk yumurta

Günlük yumurtaya ulaşabilenler bu konuda çok şanslılar tabii ki. Ancak birçoğumuz yumurtayı ya marketlerden ya da semt pazarlarından alıyoruz. Paketlenmiş olarak satılan yumurtalarda üretim ve tüketim tarihleri olmasına rağmen yediğimiz yumurtanın gerçekten ne kadar taze olduğu konusunda bazen şüpheye düşüyoruz. Yumurtanın tazeliğini anlamak için birkaç püf noktası olduğunu biliyor muydunuz? Pratik bilgiler dağarcığınıza bu bilgileri not etmenizde fayda görüyoruz.

Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarsınız?

Doğru cevaba oldukça basit yöntemler uygulayarak ulaşmanız mümkün. Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın en basit yolu, yumurtayı su dolu bir bardağa koymanız olacaktır. Yumurta suyun içinde yatay durumda kalıyorsa taze olduğunu anlayabilirsiniz. Yumurta yarı yatay durumda ise, bu onun 7-8 günlük olduğunu gösterir. Eğer yumurta dik durumda suyun yüzeyine çıkıyorsa kesinlikle bayattır.

Yumurtanın taze olduğunu anlamanın başka bir yolu da yumurtayı bir kaseye kırmaktan geçiyor. Taze yumurtayı kırdığınızda dağılmaz ve sarısı bombeli bir halde kalır. Rengi parlak sarıdır ve akışkanlığı da yerindedir. Bayat yumurtayı kırdığınızda ise sarısı yayılır ve hatta dağılır. Yumurtadaki akışkan görüntü de azalmıştır. Sizlere önerdiğimiz iki yöntem de yumurtanın tazeliğini anlamanız için oldukça pratik yollardır. Tükettiğimiz gıdaların tazeliği sağlığımız için çok önemli olduğundan buna dikkat etmekte fayda var hanımlar.

Koku testi

Yumurtayı bir kaba kırarak koklayın. Yumurtanın beyazı ve sarısı düzgün olsa bile bozulmuş yumurta kötü kokar.

Organik yumurtalarda ise kümes kokusunu andıran bir koku duyabilirsiniz. Aldığnıız koku yumurtanın bozuk ya da bayat olduğunu göstermez. Bu durum, yumurtanın çok pişmesinden kaynaklanıyor olabilir.

YUMURTA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Bozuk yumurta tüketimi mide ve bağırsak problemlerine ve zehirlenmelere neden olabilir. Onun için yumurtanın tazeliğinden emin olunmalıdır. Bayat yumurta, bozuk yumurta demek değildir. Ancak bayat yumurta midesi hassas kişilerde sindirim problemlerine neden olabilir.

Yumurtayı pazar gibi açık olarak satılan yerlerden alıyorsanız, alışverişinizi sabah yapın.

Ambalajlı yumurta alırken üretim ve son kullanma tarihine bakmayı ihmal etmeyin. Son kullanma tarihi yakın yumurtaları almayın.

Marketten aldığınız yumurtaları eve gelir gelmez dışarıda bekletmeden buzdolabına yerleştirin.

Aldığınız yumurtaların saklama koşulları ambalaj üzerinde bulunur. Bunları mutlaka okuyun.