Yumurtanın sarısı değil, sayısı önemli! Sayılı liste: Yumurta kabuğunda yazan kodun bir anlamı varmış! Duyan markete koştu!

Yumurta, bazen haşladığımız bazen yağda pişirdiğimiz, çoğu yemeğimizin de içinde kullandığımız bir malzemedir. Hem lezzetli hem sağlıklı olan yumurtanın organik olanını bulabilmek için gerçek bir çaba harcamak gerekir. Peki, yumurtaların sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Yumurtaların üzerindeki kodların bir anlamı var mı?

Eğer yumurtanız kendi beslediğiniz tavuk tarafından yumurtlanmadıysa organik olanını bulmak oldukça zor olabilir.

Sağlıklı bir yumurta tüketmek için çıktığınız araştırma yolculuğunda yumurtaların üzerinde bazı rakamlar olduğunu görebilirsiniz. Bu rakamlar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili önemli bilgiler verir. Peki, siz hangi numaranın ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Marketten aldığımız yumurtalar üzerinde 0, 1, 2, 3 şeklinde numaralar yazar ve yumurtalar bu şekilde satılır.

Eğer bir yumurtanın üzerinde '0' yazıyorsa bu o yumurtanın organik olduğu anlamına gelir.

Gezen tavuk yumurtaları için 1, kümeste kafessiz yetiştirilen tavukların yumurtaları için 2, kafeste yetiştirilen tavukların yumurtaları için ise 3 kodları kullanılıyor.

Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiklik gösteriyor. Eğer markette üzerinde herhangi bir kod yazmayan yumurta görürseniz o yumurtayı kesinlikle almayın çünkü numarasız yumurta satmak yasaktır.