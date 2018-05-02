Yumurtanın cilde faydaları

CİLT SAĞLIĞINDA YUMURTA AKININ FAYDALARI

Cilt bakımında yumurta akı kullanımı günümüzde son derece yaygındır. Yumurtanın yüksek protein içeren kısmı beyazıdır.

YUMURTA AKININ CİLDE FAYDALARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANIR;

-Cildi sıkılaştırır.

-Cildi fazla yağdan arındırır.

-Kırışıklar için son derece faydalıdır.

-Cilt lekelerine ve sivilcelere karşı etkilidir.

-Sağlıklı ve pembe bir cilt görünümü kazandırır.

-Cildi temizler.

YÜZE YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?

2 adet yumurtanın beyazı köpürüne kadar çırpılır. Üzerine taze olacak şekilde yarım limonun suyu sıkılır. 1 yemek kaşığı sirke eklenerek homojen bir karışım oluşturulur. Göze temas etmemek koşuluyla yüze ve boyun bölgesine parmaklar yardımıyla masaj yapılarak uygulanır. Yaklaşık 15 dakika ciltte bekletildikten sonra su ile durulanır. Ardından uygun bir nemlendirici kullanılması önemlidir.

CİLT SAĞLIĞINDA YUMURTA SARISININ FAYDALARI:

Yumurta sarısı da en az yumurta beyazı kadar cilde faydalıdır. Beyazına göre daha az protein içermekle birlikte cilt sağlığı üzerinde etkisi olan başka bileşimlere sahiptir.

-Cildi gençleştirir.

-Botoks etkisi yapar.

-Cildi nemlendirir.

-Ciltte meydana gelen tahrişlerin hızla iyileşmesini sağlar.

-Cildi ölü hücrelerden arındırır.

-Cildi yumuşatarak doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.