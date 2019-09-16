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Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği’nin (YUMÇEV) öncülüğünde düzenlenen ve Yumurtalık Plajında gerçekleştirilen 1.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği’nin (YUMÇEV) öncülüğünde düzenlenen ve Yumurtalık Plajında gerçekleştirilen 1.Yumurtalık Kültür, Sanat ve Turizm Festivali sona erdi.


Adana’nın denize kıyısı olan ve turizm açısından elverişli konumda bulunan Yumurtalık ilçesi festivaline kavuştu. İlki düzenlenen festival, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken organizasyon kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. YUMÇEV Başkanı Av. Volkan Tarık Çay, ilki düzenlenen festivalin, Yumurtalığın tarihine, kültürüne, sanatına ve turizm potansiyeline uygun olması için uğraştıklarını bu sebeple böyle bir festivale gerek duyduklarını aktardı.


Yumurtalığın tarihi İpek Yolu’nun güzergahında olduğunu, büyük bir kültür mirasının üstünde bulunduklarını ve bu mirasa sahip çıkıp yüceltmek aynı zamanda turizm potansiyelini yükselterek ilçeye ekonomik kaynakların girmesini sağlamak istediklerini belirten Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, “Bu festivalle birlikte Yumurtalığımızı tüm Türkiye’ye tanıtma imkanı bulduk, ilçemizdeki turizm potansiyelinin keşfedilmesiyle birlikte 5 yıldızlı oteller de yapılacağına inanıyoruz, böylelikle ilçemize daha varlıklı insanları çekeceğiz” dedi.


Yumurtalığın tarihine, kültürüne, sanatına ve turizmine gerekli önemin verilmesinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Yumurtalık Kaymakamı Hüseyin Vural, Yumurtalık ilçesinde faaliyet gösteren ve bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük rol üstlenen YUMÇEV’i tebrik etti. Yumurtalığın hak ettiği yere gelmesi için çalışan bütün kurumlara, STK’lara tebriklerini ifade eden Vural, Yumurtalığın faydası için çalışan herkesin yanında olacaklarını belirtti.


Festival kapsamında plajda yüzme yarışları, okçuluk yarışmaları, yöresel yemek ve lezzet yarışmaları, voleybol maçları, endemik bitki türü olan kum zambakları ile Yumurtalık lagünlerinin gezisi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
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