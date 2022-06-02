Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir? D vitamini yumurtalık kanserinin yayılmasını önlüyor

Yumurtalık hücrelerinde gerçekleşen bu kontrolsüz çoğalma ve sonuçta meydana gelen kötü huylu tümör oluşumu yumurtalık kanseri olarak tanımlanır. Bu kanserler içerisinde en sık rastlanan epitelyal over kanseridir ve görülme sıklığı 55 kadında 1'dir.

Yumurtalık Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Yumurtalık kanserleri erken dönemde bir belirti vermemektedir. Bu nedenle yumurtalık kanserlerinin 2/3’ü ileri dönemde teşhis edilir. Belirti vermemesinin nedeni; kanserin karın boşluğu içinde büyümesi ve uzun süre hastayı rahatsız etmemesidir. Ancak karın şişliği, kasık ve karın ağrısı, halsizlik hastalığın belirtileri olabilir.

Ayrıca bazı hastalarda gaz ve sindirimde bozulmaya da rastlanabilir. Hastalığın son dönemlerinde ön plana çıkan belirtisi ise belirgin şekilde kilo kaybıdır.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “İlerleyen dönemlerde klasik kemoterapi ile akıllı ilaçlar ile birlikte D vitaminin yumurtalık kanserinin kullanılması söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

D vitamini yumurtalık kanserinin yayılmasını önlüyor

Prof. Dr. Coşkun, yumurtalık kanserinin kadınlarda sık görülen kanserlerden birisi olduğunu belirterek, “Vücuttaki immün sistemin kanser hücreleri ile savaşta yetersiz kalması kanserin ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerden birisidir. Karın zarı metastazın yayıldığı en kritik bölgedir ve yumurtalık kanseri hücreleri karın zarı yüzeyindeki yapıyı değiştirerek yayılmayı kolaylaştırırlar. Birkaç gün önce Matrix Biology dergisinde yayımlanan çalışmada D vitaminin yumurtalık kanserinin yayılımında önemli rolü olan yollardan birini bloke ettiği gösterildi. Japonya’ da ki Nagoya Üniversitesinden Masato Yoshihara ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada D vitaminin karın zarındaki koruyucu mezotel hücrelerinin yapısını koruyarak ve buradaki bariyeri sağlamlaştırarak metastazı önlediğini gösterdiler” açıklamasında bulundu.

D vitamini eksikliğinin meme, prostat gibi bazı kanserlerinin gelişme riskini artırabileceğinin iddia edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun, “Bu çalışmada ise D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceği gösterilmiş oldu. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi halen çok mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları klinik veriler ile doğrulanırsa ilerleyen dönemlerde klasik kemoterapi ile akıllı ilaçlar ile birlikte D vitaminin yumurtalık kanserinin kullanılması söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.