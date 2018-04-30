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Yumurtalı makarna tarifi

Makarnanın içinde yumurta var, ya peki üzerinde yumurta olan makarnayı denediniz mi? Cevabınız hayırsa bu tarifi mutlaka deneyin...

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:43
Yumurtalı makarna tarifi

 

MALZEMELER:

1 paket spagetti makarna

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yumurta

Rendelenmiş parmesan peyniri

Taze kekik

Değirmen karabiber

 

HAZIRLANIŞI:

Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Üzerine zeytinyağı gezdirip karıştırın. Spagetti makarnayı bir çatal yardımıyla kuş yuvası olacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7-8 dakika pişirip servis tabaklarına alın.Üzerlerine tereyağında pişirdiğiniz yumurtaları yerleştirin. Taze kekik, rendelenmiş parmesan peyniri ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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