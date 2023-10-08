Yumurtadan bile 10 kat daha fazla faydalı çok süper peynir: B12 deposu, kanserle mücadele ediyor

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin, sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının gözdesi olan Lor peynirinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor.

Özellikle içerdiği serum protein ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan lor peyniri, sporcuların da sağlıklı beslenme listesinde ilk sırada yer alıyor.

Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanıldığını söyleyerek “Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli.Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak için lor peyniri yiyebilir, hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz. ” dedi.

Lor peynirin sayısız faydası var

Vücut için en önemli besinleri içeren, lor peynirinin protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zengini bir peynir olduğuna dikkat çeken Keservuran, lor peynirinin inek peynirinin suyundan yapıldığını belirterek “İnek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez.

Lorun içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir protein olan serum protein vardır. Bunun da biyolojik değeri çok yüksek. Hatta yumurtadan daha yüksek biyolojik değeri var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yumurta alerjisi olan bir kişi, lor yiyerek bu protein ihtiyacını çok rahat karşılayabilir" diye konuştu. Keservuran “Lor peynirinin içinde bulunan serum protein tüm vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağlıyor.

Aşırı egzersiz sonucu ortaya çıkabilen kas sakatlanmalarında iyileştirici etkisi var. Bu nedenle özellikle sporcular bu peynirin değerini biliyor ve tüketiyor. Ancak, birçok kişi bu değerli peynirin mucizevi etkilerinin farkında değil. Sadece börek ve makarnada lor kullanılıyor.

Günün her saati atıştırmalık olarak da bu faydalı peynirden yararlanmak mümkün. Özellikle Diyet yapanlar, az tuzlu kahvaltılık lor peyniri ile diyetlerini keyiflendirebilirler. Lor peynirinin 100 gramında 700 mg kalsiyum bulunuyor.



Oldukça besleyici ve doyurucu olan lor peyniri, diyet yapan kişilerin de bir numaralı tercihi oluyor. Lor peyniri ne kadar yenmeli sorusunun yanıtı yalnızca hasta kişiler için sınırlıdır. Gut gibi protein fazlasının zarar verebileceği hastalıklara sahip olanlar lor peyniri yemekte aşırıya kaçmamalıdır.

LOR PEYNİRİN ÖZELLİKLERİ

Peynirle hemen hemen aynı yoğunluğa sahiptir, ancak yumuşak bir yapıya sahiptir.

Taze lor ısırıldığında dişlerde gıcırdıyor.

Lor peynir hafif bir tada sahiptir ve bazen biraz tuzludur. Hemen her yaştaki kişilerin tüketimine uygundur.

Lor kıvam olarak yumuşak yapıdadır.

Çoğunlukla inek sütünden üretilir.

Kaşar peynir yapılırken peynir altı suyundan üretilmektedir. Bunun nedeni ise kaşar üretiminde peynir altı suyuna biraz yağında karışmasıdır.

Lor peynirin iki çeşidi vardır. Tuzlu ve tuzsuz lor olarak sunulmaktadır.

İçindeki mineraller ve vitaminler sayesinde birçok kemik hastalığına faydası vardır.