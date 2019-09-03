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Yumurta yedi, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

İngiltere'de 65 yaşındaki Niptoon Tavakoli, yediği yumurtalar sebebiyle hayatını kaybetti. Tavakoli'nin yumurtadan bulaşan salmonella bakterisi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Uzmanlar, bazı besinlerin iyi pişirilmediği için bakteriyel hastalıklara neden olduğu konusunda uyarıyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:22
Yumurta yedi, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

İngiltere'de 65 yaşındaki Niptoon Tavakoli, bir kasabadaki marketten ördek yumurtaları aldı. 65 yaşındaki Tavakoli, adlığı yumurtaların dördünü kızartıp yedi ancak aynı hafta içinde kendisini kötü hissetmeye başladı. Eski catering çalışanı iki ay sonra yoğun bakımda kaldıktan sonra da hayatını kaybetti.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Mike Gent,Tavakoli ve bir kişinin daha aynı satıcıdan ördek yumurtaları yediğini ve ölün kişinin salmonellabakterisi nedeniyle can verdiğini belirtti. Uzmanlar bu besinlerdeki bakterilere dikkat çekerek dikkatlice pişirilmesi ve çiğ yenmemesi konusunda insanları uyarıyor.

Öte yandan yetkililer dikkat edilmesi gereken yiyeceklerin yumurta ve etten ibaret olmadığını,dondurmanın da en az diğerleri kadar tehlikeli olduğunu belirtiyor. Aston Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Amreen Bashir, "Bilinen diyabet ve obezite risklerinin yanı sıra, dondurma gerçekten sizi hasta etme potansiyeline sahiptir. 2015 yılında, beş kişi hastaneye kaldırıldı ve üçü kontamine olmuş dondurmayı yedikten sonra öldü. Lezzetli görünse de bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:22
  1. İngiltere
  2. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Mike Gent
  3. Aston Üniversitesi
  4. Salmonella bakterisi
  5. catering
  6. ördek yumurtaları

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