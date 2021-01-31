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Ekonomi Yumurta üreticileri yem fiyatlarından şikayetçi
Ekonomi

Yumurta üreticileri yem fiyatlarından şikayetçi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin geçen yılın ekim ayından itibaren arttığını belirterek, “Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:56:00 -
Yumurta üreticileri yem fiyatlarından şikayetçi

Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, “Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde” diye konuştu. Market satış fiyatlarına müdahale edemediklerinin altını çizen Afyon, “Biz zarar ederken de kar ederken de marketler karlı satış yapıyor” dedi. Afyon, “Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın ekim ayından itibaren arttı. Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

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