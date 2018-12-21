Yumurta tüketirken...

Protein açısından oldukça zengin, anne sütünden sonra en önemli besin maddesi olarak bilinen yumurtanın çiğ ve rafadan yenilmemesi gerekiyor.

Bir yumurta 72 derecede kaynatılarak pişirilmeli. Aksi takdirde içindeki virüsler ölmüyor. Yumurta kabuğu gözenekli olduğu için dış sebeplerden kolay etkilenebiliyor.

Buzdolabında, peynir, soğan, balık gibi kokusu güçlü olan besinlerin yanına konduğu takdirde gözenekli kabuk bu kokuları içine emiyor.

Bu durumda yumurtanın hem kabuğunda, hem de içindeki beyaz ve sarısında virüs olabiliyor.

Öte taraftan çiğ yumurtanın hem sindirimi güç, hem de ona mikroorganizmaların bulaşma riski çok. Çiğ yumurtada salmonella enfeksiyonuna yani tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen bakteriye sık rastlanıyor.