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Yumurta tüketerek zayıflanır mı?

Yumurta iyi bir protein deposudur. Bundan dolayı yumurtanın iyi bir tok tutucudur. Yumurta yiyen insanlar hemen acıkmaz ve sürekli yemek yemek hissi duymazlar.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:44
Yumurta tüketerek zayıflanır mı?

Yumurta iyi bir protein deposu olduğundan birçok sporcu tarafından kullanılmaktadır. Protein açısından zengin olan yumurta yağları kasa çevirmede oldukça etkilidir. Yumurta diyetinin en önemli etkisi kişide az yeme isteği uyandırması, böylece kişiyi zayıflatmasıdır.

1 hafta boyunca yumurta diyetinde neler yemeniz gerektiğine geçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yumurta protein ağırlıklı bir besin olduğundan diğer besin değerlerinin de tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Örneğin ara öğünlerde bol yeşilliği olan yemek ve salatalar tüketebilirsiniz. Yumurta çok tüketildiğinde kabızlığa neden olduğundan bir hafta boyunca bol bol su içmeniz gerekmektedir.

Yine kabızlığın önüne geçmek için gün içinde 1-2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazlarından birisi spor yapmaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız her gün az da olsa spor, yürüyüş yapmalısınız.

1 hafta boyunca istediğiniz kadar Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Ancak Türk kahvesi tüketmenin ne şartı şekersiz olmasıdır. Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Her kahvaltıda 1 tane greyfurt, 2 tane yumurta ve isteğe bağlı olarak şekersiz çay ya da kahve tüketmelisiniz.

Öğle yemeklerinde değişik eşleşmeler yapabilirsiniz. Mesela birinci gün yine 3 yumurta ve greyfurt, 2. gün 2 tane yumurta, 1 domates ve kahve, 3, 4 ve 5. gün 1 yumurta, ıspanak ve kahve tüketebilirsiniz.

Cumartesi günü öğle yemeğinde sınırsız meyve ile karnınızı doyurabilirsiniz. Pazar günü kendinizi ödüllendirip haşlanmış tavuk ve domates yiyebilirsiniz.

Akşam yemeklerinde ise yumurta, salata, pirzola, biftek, kahve, kereviz, lahana, greyfurt, zeytin, domates, peynir gibi besinlerden 2-3 tanesini seçebilirsiniz. Bunlardan birisini seçerken sizi en çok doyuracak ve az kalorisi olan besinleri seçmeye dikkat edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:44
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