Yumurta sevmeyen çocukların bile iştahını açacak tarif: Yumurta dolması

Yumurta sağlıklı bir beden için son derece kıymetli gıdalardan biridir. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar için yumurta son derece faydalıdır. Bu nedenle uzmanlar, alerjileri olmaması halinde çocukların haftada en az üç gün yumurta yemeleri gerektiğini belirtiyor. Çocukların yumurta ile dikkatini çekmek hem de sofralara ayrı bir hava katmak için yumurta dolması hazırlamaya ne dersiniz.

İşte, yumurta dolması tarifi!

Malzemeler:

6 adet yumurta

Çeyrek su bardağı mayonez

1 çay kaşığı beyaz sirke

1 çay kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Öncelikle yumurtaları haşlayarak işe başlayın.

Güzelce haşlanan yumurtaların altını kapatın ve yumurtanın soğuması için 14 dakika bekleyin.

Yumurtalar ılındıktan sonra bir dakika boyunca onları soğuk suyun altında bekletin.

Yumurtaları soyun ve kağıt peçete ile kurulayın.

Yumurtaları ortadan ikiye kesin.

Yumurta sarılarını, beyazlara zarar vermeden dikkatlice çıkarın.

Yumurta sarılarını bir kaseye alın içerisine mayonez, hardal, beyaz sirke ve baharatları ekleyip güzeyce karıştırın.

Yumurta sarıları krema kıvamını alınca çay kaşığı yardımıyla yumurta beyazlarının üzerine yerleştirin.

Servis aşamasında yumurtaların üzerine taze yeşillikler ya da baharat serpiştirin.

Afiyet olsun.