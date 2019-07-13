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Yumurta sevmeyen çocukların bile iştahını açacak tarif: Yumurta dolması

İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz şahane bir önerimiz var. Yumurta her şeye yakışır diyorsanız; bir kez de yumurta dolmasını deneyin. Bu tarif bundan sonra ailenizin favorileri arasına yerleşecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Yumurta sevmeyen çocukların bile iştahını açacak tarif: Yumurta dolması

Yumurta sağlıklı bir beden için son derece kıymetli gıdalardan biridir. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar için yumurta son derece faydalıdır. Bu nedenle uzmanlar, alerjileri olmaması halinde çocukların haftada en az üç gün yumurta yemeleri gerektiğini belirtiyor. Çocukların yumurta ile dikkatini çekmek hem de sofralara ayrı bir hava katmak için yumurta dolması hazırlamaya ne dersiniz.

İşte, yumurta dolması tarifi!

Malzemeler:

  • 6 adet yumurta
  • Çeyrek su bardağı mayonez
  • 1 çay kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı hardal
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber 

Öncelikle yumurtaları haşlayarak işe başlayın.

Güzelce haşlanan yumurtaların altını kapatın ve yumurtanın soğuması için 14 dakika bekleyin.

Yumurtalar ılındıktan sonra bir dakika boyunca onları soğuk suyun altında bekletin.

Yumurtaları soyun ve kağıt peçete ile kurulayın.

Yumurtaları ortadan ikiye kesin.

Yumurta sarılarını, beyazlara zarar vermeden dikkatlice çıkarın.

Yumurta sarılarını bir kaseye alın içerisine mayonez, hardal, beyaz sirke ve baharatları ekleyip güzeyce karıştırın.

Yumurta sarıları krema kıvamını alınca çay kaşığı yardımıyla yumurta beyazlarının üzerine yerleştirin.

Servis aşamasında yumurtaların üzerine taze yeşillikler ya da baharat serpiştirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
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