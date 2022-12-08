Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta pişirme süreleri, yöntemler! Yağda, rafadan, yumurta haşlama

Tam kıvamında ve tam istediğin gibi bir yumurta pişirebilmek için bilmeniz gerekenler var. Tam kıvamında bir yumurta haşlayabilmek için ihtiyacın olan en önemli şey tazecik bir yumurta. Yumurtaların ne kadar tazeyse kıvamı o kadar güzel olacaktır. Yumurtaları haşlamak için uygun yumurta haşlama tenceresi ve su. Tüm malzeme listesi bu kadar. Peki ya püf noktaları? Haydi gel şeflerin önerilerine, leziz bir haşlanmış yumurta için detaylarına bir göz atalım.

Rafadan Yumurta Süresi

Yumurtanızın rafadan olması için kaynadıktan sonra bir süre daha ocakta tutmanız gerekecek. Bunun için rafadan yumurta süresi hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Yumurtanızın rafadan olması için kaynama süresinin doğru olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Yumurta Kaynatırken;

Öncelikle dikkat etmeniz gerekenler arasında, yumurtanın direkt olarak sıcak suyun içine bırakılmaması gerektiğidir. Bu durumda yumurta çatlayabilir. Sonuç olarak ise yumurtanın sarısının çok daha çabuk şekilde pişmesi söz konusu olacaktır. Mutlaka, ilk olarak yavaş yavaş pişirilmesi gerek. Yumurtanın rafadan olma süresi ise soğuk bir şeklide ocağa koymuş olduğunuz suyun kaynamasından sonra olacaktır. Yumurtanın rafadan olması için süre 3 dakika olarak verilmiştir. Yumurta suyunun kaynamaya başlamasından sonra üç dakikalık süreyi başlatabilirsiniz. Süre tamamlandığında direkt olarak yumurtayı sudan çıkarın. Sıcak suyun içinde bekletildiğinde, yumurtanın kendi kendine pişmesi de söz konusu olur. Bu sebeple mutlaka yumurtanın kaynama süresi tamamlandıktan sonra, sudan çıkarmaya dikkat edin.

Sürenin 3 dakika olduğunu unutmadan, yumurtanızı rafadan yapabilirsiniz. Sürenin aşılmaması halinde yumurtanız rafadan olur. Az tutmanız halinde ise beyazının pişmemesi gibi bir sorun yaşayabilirsiniz. Bunun için mutlaka, sürenin belirlenmiş olan üç dakika kadar tutulması şart. Sıcak suyun içinden de hemen çıkartmanız halinde yumurtanın rafadan olmasını sağlamış olacaksınız.

Rafadan Yumurta Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yumurtanın rafadan olması için dikkat etmeniz gerekenler var. Verilen sürenin aşılmaması dışında, yumurtanızın sorunsuz şekilde pişmesini sağlamak için mutlaka dikkat etmeniz gerekenleri dikkate almalısınız.

Yumurtanın direkt olarak sıcak suya atılmamasına dikkat etmelisiniz.

Yumurtanızın sıcak suyun içinde bekletilmesinden uzak durmalısınız.

Üç dakika, yumurta kaynamaya başladıktan sonraki süredir.

Kaynama bittiğinde, soğuk suya direkt olarak sokarak yumurtayı çıkarın.

Rafadan yumurta için dikkat etmeniz gerekenler verilmiştir. Bunlara uymanız halinde, yumurtanızın piştiğini göreceksiniz. Tam da istediğiniz gibi olması için verilmiş olan hususlara göre hareket etmeniz yeterlidir. Rafadan yumurta yapmak istiyorum diyenler yukarıda verilenleri dikkate almalıdır.

Yumurta pişirme süreleri: Yumurta soğuk suda kaç dakikada haşlanır?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısınız.

Yumurta kaynadıktan sonra kaç dk?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısın.

Doğru yumurta haşlama ve Yumurta Haşlama Süreleri detayları

Cıvık Yumurta – 2 Dakika.

Rafadan Yumurta – 3 Dakika.

Kayısı Kıvamı – 4.5 Dakika.

Katı Yumurta – 6 Dakika.

Tam Pişmiş Katı Yumurta – 10 Dakika.

Sağlıklı Bir Yumurta Nasıl Pişirilir?

Yumurtayı en sağlıklı şekilde tüketmek için onu nasıl pişirmelisin biliyor musun? Haşlama, ayçiçekyağı, tereyağında pişirme ya da kızartma... Yumurtanın en sağlıklı hali, uzmanların da kabul ettiği üzere haşlanmış yumurta ya da poşe yumurta. Yağda yumurta, kolesterol açısından çok önerilmiyor. Yumurtanın yanında karışık çiğ sebzeler yemek, içindeki E vitamininin emilimini de arttırıyor. Yani bizim Türk usulü kahvaltımızda yer alana salatalık ve domates, aslında yumurtayla birlikte tüketildiğinde çok daha faydalı olmuş oluyor. Birden fazla yumurta tüketilecekse sarılarını yememekte fayda var. Yumurtaları sebzelerle birleştirip omlet yapmak ve az tuzla tüketmek ise besin değerini arttırıyor. Şimdi yumurta haşlama nasıl yapılır ona bir bakalım.

Soğuk Suda Yumurta Kaç Dakikada Pişer?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısın. Yumurta pişirme dakikası senin tercihine ve ihtiyacına göre değişir. Yumurta haşlama süre açısından birkaç dakikayla fark edebilir.

Kayısı Kıvamında Yumurta Kaç Dakikada Pişer?



Kayısı kıvamı pek çok kişinin en çok sevdiği ve tercih ettiği yumurtadır. Bu kıvamı tutturması biraz zor gibi görünebilir çünkü dakika hesabı yapmazsan ve pişirdikten sonra hemen soğuk suya atmazsan, yumurta pişmeye devam eder. Böylece istediğinden fazla pişmiş olabilir. Eğer yumurtayı çok erken çıkarırsan bu sefer de fazla cıvık bir yumurta ile karşılaşabilirsiniz.

Kayısı kıvamında yumurta için orta boy bir tencereye yumurtayı koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisin. Ocağın altını açmalı ve kaynamaya başladıktan sonra 4-6 dakika arası kaynatmalısın. Sudan aldığın yumurtaları kayısı kıvamını korumaları için hemen soğuk suya ya da buzlu suya koyarak pişme sürecini durdurmalısınız.

YUMURTA REZERVİ VE KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPMALI?

. Stresten uzak durmak,

. Sigara ve alkol kullanmamak,

. Beslenmeye dikkat etmek,

. Spor yapmak,

. Özellikle 35 yaşından sonra doktor kontrolü ile takviyeler kullanmak işe yarayabilir.

Az Haşlanmış Yumurta Kaç Dakikada Pişer?



Az haşlanmış yani rafadan yumurta yapabilmek için kayısı kıvamındaki yumurta için yaptığın ilk işlemleri tekrarlamalısın. Yumurtaları bir yumurta haşlama tenceresine koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisin. Su kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra yumurtaları suyun içinden almalı ve hemen soğuk suya ya da buz dolu bir kaba koymalısın. Böylece pişme prosesini durdurmuş olacaksınız.

Rafadan yani az pişmiş yumurta, beyazı hafifçe pişmiş, sarısı da oldukça cıvık olarak kalmış olan yumurta demektir. 3 dakikaya tam olarak dikkat eder ve sonrasında hemen soğuk suyla pişmeyi durdurursan tam olarak bu kıvamı elde etmiş olursunuz.

Yumurta haşlamanın tüm püf noktalarını haberimizde verdik. Siz de dilediğiniz tarif için istediğin kıvamdaki yumurtayı haşlayabilir ve doğru şekilde haşlanmış bir yumurtanın keyfine varabilirsiniz.