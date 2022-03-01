Yumurta kabuğu neye iyi gelir? Yumurta kabuğunun faydaları

Yumurta dünya üzerindeki en faydalı besin maddelerinden biri olarak bilinmektedir. Birçok yumurta çeşidi olsa da en sık tüketileni tavuklardan elde edilen yumurtadır. Özellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketilen yumurtada B12, fosfor, selenyum, çinko, demir gibi vitaminler bulunur. Tam bir sağlık deposu olan yumurtanın şifası kabuğuna kadar işlemiştir. Yapılan araştırmalar sonucu yumurta kabuğunun da çok faydalı maddeler içerdiği ve sağlığa oldukça yararlı bir madde olduğu ortaya çıkmıştır.

İşte, Dyt. Hülya Çağatay'dan yumurta kabuğu faydaları ve tüketme yöntemleri:

Yumurta, yüzyıllardır insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere yumurta anne sütüne en yakın proteindir ve tam protein olarak isimlendirilir. Yumurta sadece beyazı ve sarısıyla besleyici değil aynı zamanda kabukları ile de birçok besleyiciliğe sahiptir. Yumurta kabuğu tozu, kemik metabolizması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan doğal bir kalsiyum ve stronsiyum, florin gibi elementlerin kaynağıdır.

Yumurta kabuğunun faydaları nelerdir?

Bugüne kadar yapılan deneysel ve klinik çalışmalar, farelerde ve insanlarda raşitizmi engelleyen etkiler gösterdiğine dair yumurta kabuğu tozunun olumlu yönlerini ele almışlardır.

Yapılan bir çalışmada yumurtalıkları alınmış dişi sıçanlarda postmenopozal osteoporozun hayvan modellerinde kemik yoğunluğu üzerinde olumlu bir etki gözlenmiştir.

Menopoz sonrası kadınlarda ve senil osteoporozlu kadınlarda yapılan klinik çalışmalarda ise, yumurta kabuğu tozunun ağrıyı ve osteorezorpsiyonu azalttığını, hareketliliği ve kemik yoğunluğunu arttırdığını, kemik kaybını durdurduğunu göstermiştir.

Yumurta kabuğu günlük kalsiyum ihtiyacımızın ne kadarını sağlayabiliyor?

Yapılan çalışmalar sonucu literatürdeki en doğal, ucuz ve biyolojik olarak kullanılabilir kalsiyum kaynağı yumurta kabuğu tozudur. Tek bir yumurta kabuğu bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyumun iki katını sağlar. Bu nedenle yarım bir yumurta kabuğu, yetişkin insanların günlük ihtiyaç duyduğu Ca miktarını sağlamaktadır. Tabi ki her yumurtanın kalitesi bir olmadığı gibi kabuk kalitesi de farklılık gösterir. Yumurta kabuğu kalitesi tavuğun beslenmesi ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir.

Yumurta kabuğunu nasıl tüketebiliriz?

Tavuk yumurta kabuğunu Ca diyet takviyesi olarak kullanmanın en iyi yolu, dokuda küçük değişiklikler olduğu ve lezzette hiçbir değişiklik olmadığı için kek, ekmek, pizza veya makarnaya eklemek için toz haline getirmektir. Ayrıca çorbaların ve kahvelerin içerisine eklenerek de tüketilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki yumurta; salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bakterilerin en sevdiği konaklardan birisidir. Bu nedenle yumurtanın kabuğunu toz haline getirmeden önce kabuğu iyice yıkanmalı, kaynayan su içine birkaç dakika atılmalı ve o şekilde kurutulup toz haline getirilmelidir. Bu işlem bir baharat değirmeni veya blender ile kolayca yapılabilir.

Yumurta kabuğunun zararları nelerdir?

Yüksek seviyelerde kalsiyumda artışa neden olduğundan, kalsiyum fazlalığına neden olabilir. Vücutta çok fazla kalsiyum bulunması; bulantı, kusma, halsizlik, düzensiz kalp atışı ve düşük tansiyon şeklinde etkiler yaratmaktadır ve böbrek taşı oluşumu meydana getirmektedir. Bu yüzden ilk olarak hekiminiz tarafından kalsiyum desteğine ihtiyacınız olup olmadığına bakılmalıdır. Çünkü vücudumuzda kalsiyum her zaman dengede kalmalıdır. Eksikliği zararlı olduğu gibi fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır.