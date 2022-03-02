Yumurta kahvaltı sofralarından, hamur işlerine hatta çorbalara kadar geniş bir yelpazede olmazsa olmaz gıdalardan biridir. Tam bir şifa deposu olan yumurtanın içi kadar dışı da son derece kıymetlidir. Şimdiye kadar yumurta kabuklarını çöpe atıyorsanız; bu haberin ardından mutlaka kararınızı gözden geçireceksiniz. Peki, yumurta kabuğu neye iyi gelir?

Yumurtanın faydaları nelerdir?

1 adet yumurta 72 kaloridir. A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, fosfor ve folat bakımından son derece zengindir. İyi bir Omega-3 kaynağı olan yumurta aynı zamanda tok tutar. Bu nedenle yumurta diyetlerin olmazsa olmazlarındandır.

Yumurta kalp sağlığı için önemli gıdaların başında gelir.

A vitamini yönünden zengin olan yumurta göz sağlığı için son derece önemlidir.

Yıllar yılı uzmanlar yumurtanın kötü kolesterol rahatsızlığına yol açtığını vurgulardı. Ama yapılan çalışmalar bu yöndeki görüşlerin doğru olmadığını yumurtanın iyi kolesterolü yükselttiğini kanıtlamıştır.

Yumurta beyin sağlığı için önemli olan kolin maddesini içerir. Bu nedenle sağlıklı beyinler için yumurta düzenli olarak tüketilmeli.

Yumurta bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. 1 yaş üstü çocuklara ölçüyü kaçırmadan yumurta verilmeli.

Yüksek miktarda protein içeren yumurta kas ve kemik sağlığı için önemli bir besindir.

Yumurta başta meme kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

Yumurta kabuğu kırıklara iyi gelir mi? Yumurta kabuğu faydaları nelerdir?

Yumurta kabuğu içerdiği kalsiyum sebebiyle kemik erimesini önler.

Diş sağlığı için faydalı olan yumurta kabuğu saçları besler.

Yumurta kabuğu ayrıca ciltte oluşan tahrişe iyi gelir.

Cilt hücrelerini besleyen yumurta kabuğu kırışıklıklarla mücadele etme konusunda bir hayli etkilidir.

Yumurta kabuğu içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kırık, çatlak tedavisinde kullanılabilir.

Yumurta kabuğu nasıl kullanılır?

Yumurta kabuğu kullanılırken son derece dikkatli olmakta fayda var. Bilindiği gibi yumurta kabukları salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıklara sebep olan bakterilerin en sevdiği konaklar arasında yer alır. Bu sebeple çiğ yumurta tüketmek ve iyice temizlenmemiş yumurta kabuğu kullanmak sağlığı tehlikeye atabilir.

Yumurta kabuklarını kullanmadan önce iyice temizlemek, hijyenik hale getirmek son derece önemli.

Yumuta kabuklarını öncelikle bol suda yıkayın. Ardından bir tencereye su doldurun ve kabukları 10-15 dakika kaynatın. Sonrasında kabukları süzüp bir tepsiye kuruması için yayın. Bir gece bekledikten sonra yumurta kabuklarını 95-100 derecelik fırında 10-15 dakika tutun. Fırından çıkardığınız kabukları değirmen ya da havanla toz haline getirin. Yumurta kabuğu tozunu cam bir kavanozda serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

1 çay kaşığı yumurta kabuğu tozunda 800 ile 1000 mg kalsiyum bulunur. Bu sebeple günde bir çay kaşığından fazla yumurta kabuğu tozunun kullanılması tavsiye edilmiyor. Önerilen miktar ise bir çay kaşığı kabuk tozunun 4’te biridir. Söz konusu miktarı üç öğüne bölerek, yemeklerinizin üzerine serperek tüketebilirsiniz.