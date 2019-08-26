Yumurta hangi ayda yedirilmeli? Bebek omleti tarifi

Bebeklere yumurta, haşlandıktan sonra sarı kısmı, bir miktar verilerek denetilir ve bir iki hafta boyunca, fazla olmamak kaydı ile alıştırılır. Sonraki dönemlerde bebeğinizin bir sorunu ya da elerjik reaksiyonu yok ise, yumurtayı çoğaltabilir ve farklı yemekler deneyebilirsiniz.

Yumurtanın besleyici ve doyurucu yönüyle, tüketilmesi gerekiyor. Bebeklerin gelişim çağında içerisindeki protein sayesinde, oldukça büyük rol oynayan yumurtayı, omlet olarak hazırlayabilirsiniz.

Yumurta beyazı daha fazla protein içerdiğinden alerji potansiyeli daha yüksektir. Bu nedenle yumurta yedirmeye karar verdiğiniz her aşamada bir uzmana başvurmalı ve onay almalısınız. 6 aydan sonra yumurta yedirme alışmaları yaparak bebeğinize vitaminli bir besin yedirmeye başlamış olacaksınız.

Bizim tarifimizle de, 8 aydan sonra doktorunuza danışarak, içeriğini değiştirip birçok farklı tarif elde etmenizde mümkün...

Malzemeler

1 yumurta sarısı

yarım küçük patates

2 çay kaşığı tuzsuz peynir

1 çay kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı su

1,5 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Öncelikle patatesleri haşlayın. Peynirin tuzu varsa, sıcak suda, dilimli halde bekletip fazla tuzunu alın.

Peynir ve patatesi bir kasede karıştırın. Üzerine yumurta sarısını, suyu ve sütü ilave edin.

Bir tavada tereyağı ve sıvıyağı eritin. Yağlar kızarıp yanmadan, içerisine karışımı ilave edin.

Hemen pişmeye başlayacaktır. Kontrollü şekilde karıştırarak çiğ kalmamasını sağlayın.

İlk sıcağı çıktıktan sonra bebeğinize yediebilirsiniz.