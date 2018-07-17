Yumurta çiçeğinin faydaları nelerdir?

Yaygın olarak yumurta çiçeği olarak bilinen ve yumurta ağacı, beyaz patlıcan, süs patlıcanı, patlıcan çiçeği olarak da adlandırılan bu bitki esasen birçok ortak yönü ile patlıcana benzerliği oldukça fazladır ve bu benzerlikler yapısı bakımından da hemen hemen birbirine uyum sağlaması sebebi ile faydalarına da yansıma yapmaktadır.

YUMURTA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Nemlendirici etkisi oldukça fazla olan bu bitki özellikle kış aylarında kuruyan ve çatlayan ellerinize merhem olmaktadır.

Cilt bakımı için sadece nemlendirme özelliği ile sınırlı kalmayan yumurta çiçeği ayrıca yüzünüzde zamanla gelişen kırışıklıkları önler ve giderir. Böylece geçen zaman için güzelliğinizden ödün vermezsiniz.

Yumurta çiçeği yapısında bulunan zengin lif oranı nedeniyle glikoz emilimini kontrol eder ve şekerinizi dengede tutar.

Yumurta çiçeği hücre zarını koruma özelliğinin yanı sıra hücreler arasındaki iletiyi kolaylaştırarak beyninizdeki trafiğe son verir ve hafızanızı güçlendirir.

Yapısında bulunan yüksek su oranı nedeniyle tokluk hissi uyandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Yumurta çiçeğinin mide ve bağırsakları uyarıcı etkisi bulunmaktadır. Böylece sindirimi hızlandırarak sindirim sisteminize yardımcı olur.

Bu bitkinin anti-bakteriyel özelliği ile kesik ve yaralarınızda risk oluşturan bakterileri yok ederek bağışıklık sisteminize destek vermektedir. Ayrıca bileşenlerinde bulundurduğu bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklığa pozitif etki eder. Özellikle mikrobik ve viral etkenler için canlandırıcı etki uyandırmaktadır.

Yumurta çiçeği tabiri caizse tam bir kalp dostudur. İçerdiği lif oranı sayesinde kalbi korur. Kan basıncını kontrol altına alarak tansiyon problemini ortadan kaldırır ve kötü kolestrol seviyesini düşürür.

Yapısında bol miktarda C vitamini bulunan yumurta çiçeği hücreleri koruma altına alır ve güçlendirir. Kanserojen hücreleri engelleyici özelliği ile kanser riskini oldukça aza indirgemektedir.

Safra karaciğerde üretilir ve hemen altında bulunan safra kesesinde toplanır. Yağların ve yağda eriyen bazı vitaminlerin emilimini sağlamaktadır. Ayrıca bazı maddelerin vücuttan atılımını sağlar ve sindirimi gerçekleştirir.

Alkali özelliğine sahip olan ve bu katagorideki gıdalar arasında yerini alan yumurta çiçeği vücuttaki pH dengesini düzenler. Ph bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden bir ölçüdür. Vücut için ideal denge 7.30-7.45 aralığındadır. Yumurta çiçeği bu özelliği ile vücuttaki pH dengesini asidik olmaktan kurtarır ve alkalik bir denge kurmaktadır.

Yumurta çiçeği pH dengesini düzenleyerek mideyi de rahatlatır ve asidik reflü tedavisinde size yardım eder.

Cildiniz ve özellikle yüz çevrenizde oluşan sivilce ve siğillerden sizde çok şikâyetçiyseniz yumurta çiçeğini ikiye bölün ve sorunlu kısma sarın birkaç saat bekleyin. Bu yöntemi her gün düzenli bir şekilde uygulayarak tüm bu şikâyetlerinizden sizde kurtulabilirsiniz.

Yumurta çiçeği bağırsakları uyarıcı etkisi ile sindirime yardımcı olarak kabızlık problemini ortadan kaldırır.

Tüketiminden birkaç dakika sonra etkisini hızla gösterir ve size anlık enerji üretimi sağlar.

ZARARLARI

Olgunlaşmamış yumurta çiçeğinin zehirleme etkisi göstermesi ve mideyi rahatsız etmesi olağandır. Bu sebebi ile çiğ tüketilemez.

Her şeyin fazlası ve abartılı kullanımı yan etki gösterdiği gibi yumurta çiçeğinin de fazlası zararlı olabilir. Bu nedenle kullanımına dikkat edilmeli ve abartılı kullanımından kaçınılmalıdır.