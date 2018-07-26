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Yumurta alerjisine dikkat!

Yumurta alerjisi belirtileri nelerdir? İşte yumurta alerjisinin belirtileri...

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:57
Yumurta alerjisine dikkat!

YUMURTA ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELRDİR?

Yumurta alerjisinin belirtileri genelde yumurta ve ya yumurta içeren yiyecek tüketildikten bir kaç dakika sonrasından iki saat sonrasına kadar ortaya çıkar. Belirtiler şunları içerir:

Kurdeşen ve egzama gibi deri tepkileri

Alerjik konjonktivit (kızarıklık, gözlerde sulanma)

Bulantı, karın ağrısı, kusma ve ya ishal gibi gastrointestinal reaksiyonlar

Hırıltı, öksürük veya burun akıntısı gibi solunum yolu belirtileri

Anjioödem (dudaklarda, dilde, ya da boğazda şişkinlik)

Yumurta alerjisi anafilaksi denen sert bir tepkiye neden olabilir. Anafilaksi derhal tıbbi bakım gerektiren acil bir durumdur.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:57
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