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Yaşam Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti
Yaşam

Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, vücuduna yapışan kene sonrası yakalandığı KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yozgat'tan gelen acı haber, kene kabusunun ne denli büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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