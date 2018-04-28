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Yulaf ezmeli kurabiye tarifi

Diyetteyken az kalorili olarak yiyebileceğiniz harika bir tarif...

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:54
Yulaf ezmeli kurabiye tarifi

MALZEMELER:


1 tam yumurta
1 adet yumurta beyazı
14 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tarçın
4 adet kırılmış ceviz
1 adet ezilmiş olgun muz
1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI:


Fırını önceden 180° C’ye kadar ısıtın. 1 tam yumurta ve 1 adet yumurta beyazını iyice çırpın, içine diğer tüm malzemeleri ilave edip karıştırın. 20 dakika bekletin ve kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye porsiyonlayın (15 adet kurabiye oluyor). 15-20 dakika pişirin. Üzeri kızarınca fırından çıkarın. Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 23:54
  1. yulaf ezmeli kurabiye
  2. Yemek Tarifi

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