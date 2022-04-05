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Yemek Tarifleri Yüksük çorbası tarifi nasıl yapılır? En sevilen çorba tarifi çok kolay
Yemek Tarifleri

Yüksük çorbası tarifi nasıl yapılır? En sevilen çorba tarifi çok kolay

Adana taraflarından gelip mutfaklarımıza giren ve mantı çorbası olarak da bilinen yüksük çorbası tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:04:00 - 2022-04-05 16:10:26
Yüksük çorbası tarifi nasıl yapılır? En sevilen çorba tarifi çok kolay

Yüksük çorbası nerede yapılır? Hangi yöreye aittir? 

Yüksük çorbası; ana malzemesi mantı ve nohuttan oluşan, et suyunda pişen, Adana yöresine ait çok lezzetli bir çorbadır. İçindeki malzemelerden dolayı besleyici ve doyurucu olan yüksük çorbası aynı zamanda bazı yörelerde mantı çorbası olarak da bilinir.

Yüksük çorbası tarifi için malzemeler

Hamur İçin:

  • 1 yumurta
  • 1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)
  • 400-450 gr un
  • 1/2 (yarım) su bardağı su
  • Tuz

İç Malzeme:

  • 200-250 g kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • Tuz
  • Karabiber

Çorba İçin:

  • 250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)
  • 1,5 litre su
  • 1 kaşık biber salçası
  • 1,5 Çorba kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı kuru nane
  • 1 su bardağı haşlanmış Nohut
  • 3 Çorba kaşığı limon suyu
  • Tuz

Yüksük çorbası tarifi nasıl yapılır?

Önce iç malzememizi hazırlayalım. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlayıp, buzdolabında tam soğutalım. Hamur için,ıslanmış irmik,yumurta, tuzumuza, unumuzu ve suyumuzu azar azar ekleyerek biraz sertçe hamur elde edelim. Hamurumuzu 30 dk üstü ıslak bezle örtüp bekletelim. Hamuru 4 eşit beze haline getirin,her bezeyi 2 mm inceliğe ulaşıncaya kadar unla açın. Kesme işlemi için,yuvarlak hamurunuzun unlayarak,yarım ay şekline getirin, tekrar unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dik dörtgen şekline getirin. 1 cm e eninde kesin.Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz. Bu şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup,tekrar keserek 1cm lik kareleri elde edin. Soğumuş içinizden parmak ucunuzla alarak hamurunuzun ortası koyun, 4 köşesinin hepsini birden birbiriyle yapıştırarak kapatın. Kapanmış hamurlarınızı unlanmış tepside 1 saat kadar oda sıcaklığında kurutun. Bu aşamadan sonra 1 bezeden elde ettiğimiz hamur için çorba ölçüsünü vereceğim.Tüm bezeleri açıp,hamurlarınızı mantı haline getirdiğinizde ya fırınlayarak yada fırınlamadan derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Çorba İçin;

Salça ve tereyağını çorba tencerenizde hafifçe kavurun,bu karışıma suyunuzu ekleyin,tam kaynar hale getirin. Hamurlarınızı kaynar suya atın(250 gr kadar).Kuru naneyi ekleyin,10-15 dk hamurlarınızı pişirin. Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin. Limon ve tuzunu ekledikten sonra ateşten alın,yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın dirilmesini sağlayın.(kaynama esnasında tencere kapağını kapatmayın ,aksi halde mantılar hamurlaşır)

 

Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Orjinal harire tatlısı tarifi
Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Orjinal harire tatlısı tarifi

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