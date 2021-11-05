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Ekonomi Yükselişe geçen altın fiyatları ile ilgili flaş iddia! Dikkat edilecek günleri açıkladı
Ekonomi

Yükselişe geçen altın fiyatları ile ilgili flaş iddia! Dikkat edilecek günleri açıkladı

Altın fiyatları yükselişe geçti. Altını olanlar yeni zirvelerin görülüp görülmeyeceğini merak ederken Yatırım Uzmanı Üzeyir Doğan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Doğan, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:22:00 -
Yükselişe geçen altın fiyatları ile ilgili flaş iddia! Dikkat edilecek günleri açıkladı

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasından (FED) destek buldu. Altın fiyatları yurt içinde de yönünü yukarı çevirdi.

Hafta içinde 550 liraya düşen gram altının fiyatı tekrar 560 lira bandına yükseldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ekonomist ve Yatırım Uzmanı Üzeyir Doğan, doların yükselmesinin altın fiyatlarını da yukarı çektiğini belirtti.

FED'in açıklamalarının ardından ons altın fiyatlarında düşme beklentisi sınırlı kaldı.

Altını olanlar bu sorunun cevabını merak ediyor! Altında yükseliş devam edecek mi?

''Dışarıda 1800 doları aşarak yeni bir yükseliş başlatacak olma ihtimali biraz da gram-TL yani Türk yatırımcısı açısından daha cazip bir ortamın oluşabileceği izlenimini veriyor." diyen Doğan, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamada da şu iddialarda bulundu:

"Şu an zirveyi gördük ama muhtemelen önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında da yeni zirveleri göreceğiz.''

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