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Biyografi Yüksel Özyurt kimdir? Yüksel Özyurt nerelidir? Yüksel Özyurt ne iş yapıyor?
Biyografi

Yüksel Özyurt kimdir? Yüksel Özyurt nerelidir? Yüksel Özyurt ne iş yapıyor?

Yüksel Özyurt kim? Yüksel Özyurt kimdir? Yüksel Özyurt, Özyurt Kalker ve Maden İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesidir. Peki Yüksel Özyurt aslen nerelidir? İşte Yüksel Özyurt hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 10:17:00 - 2021-07-06 10:17:54
Yüksel Özyurt kimdir? Yüksel Özyurt nerelidir? Yüksel Özyurt ne iş yapıyor?

Yüksel Özyurt kimdir? Yüksel Özyurt, 1959 yılında Trabzon Araklı’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. İş hayatına atıldığı 1982 yılından itibaren inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyetlerde bulunmuş olup, 2002 yılından itibaren İstanbul Sultangazi Cebeci’de faaliyet gösteren Özyurt Kalker ve Maden İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesidir. 

İstanbul Araklılılar Derneği başkanlığı yapmakta olup, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Sultangazi Ali Cevat Özyurt İlköğretim ve OrtaOkulu, Sultangazi Hacı Ayşe Özyurt Camii ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Kampüs Binasının bağışçısıdır. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesidir. Yüksel Özyurt, İstanbul Araklılar Derneği Başkanı'dır.

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