Gündem İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor
İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor

İnekler karnında hazine taşıyormuş: Bulan köşeyi dönüyor

Geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır felç, ateşli koma ve bilinç bozuklukları gibi ağır nörolojik durumların tedavisinde kullanılan sığır safra taşları, son yıllarda altın fiyatlarını geride bırakarak dünyanın en değerli hayvansal yan ürünlerinden biri haline geldi. 2025 yılı verilerine göre ons fiyatı 5.800 dolara ulaşan bu maddeler, küresel çapta bir kara borsaya dönüştü.

Çin'deki felç vakalarının 3 kat artması artması sığır safra taşlarını altın ve pırlantadan daha değerli hale getirdi. Özellikle felç, ateşli koma ve bilinç bozuklukları gibi ağır nörolojik durumların tedavisinde kullanılan formüllerin ana bileşeni olan safra taşları, arzın talebi karşılayamaması nedeniyle rekor fiyatlara ulaştı. Sığır safra taşlarının doğal yollarla oluşumu hayvanın yaşına bağlı olarak artarken, modern hayvancılık endüstrisinin verimlilik adına sığırları genç yaşta kesmesi, doğal taşların bulunabilirliğini ciddi ölçüde kısıtlıyor. Bu nadirlik; Brezilya, Avustralya ve ABD'nin hayvancılık bölgelerinde ekonomik bir hareketliliğe sebep oluyor.

LABORATUVARDA ÜRETMEYİ DE DENEDİLER 

Doğal taşların maliyetini ve arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla Çinli bilim insanları, "kültür" safra taşları geliştirdi. Laboratuvar ortamında üretilen bu sentetik alternatiflerin; doğal taşların sinir ve karaciğer koruyucu etkilerini benzer bir toksisite profiliyle sunduğu belirtiliyor. Ancak piyasada doğal taşlar hala en yüksek standart olarak kabul görmeye devam ediyor.

İNSAN SAFRA TAŞLARI DA KARA BORSADA

Rusya'dan gelen medya raporları, talebin sadece sığırlarla sınırlı kalmadığını, insan safra taşlarına yönelik ilginin de arttığını ortaya koyuyor. İnternet üzerindeki çeşitli platformlarda tek bir insan safra taşı için yaklaşık 1.270 dolar gibi bedeller talep edilen çok sayıda ilan tespit edildi. Taşın boyutu ve fiziksel özelliklerinin fiyatlandırmada temel kriter olduğu ifade edildi.

