MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim'den ilk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı bulunan 39 ilçe teşkilatı, parti genel merkezi tarafından feshedilmişti. Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz" açıklaması yaptı.

MHP, İstanbul teşkilatında değişime gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fesih kararının parti tüzüğünün 34, 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden alındığını duyurdu.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, " Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin İnşallah" dedi.

