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Yüksel Kepenek mazbatasını aldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde 2 Haziran’da yenilenen belediye başkanlığı seçimlerinde seçimi kazanan Yüksel Kepenek, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
Yüksel Kepenek mazbatasını aldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde 2 Haziran’da yenilenen belediye başkanlığı seçimlerinde seçimi kazanan Yüksel Kepenek, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.


Denizli’nin Honaz ilçesinde 31 Martta yapılan yerel seçimlerde, Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Yüksel Kepenek, Cumhur İttifakı’nın AK Partili Adayı Turgut Devecioğlu’ndan 1 oy fazla alarak tamamladı. Yapılan sayımlara AK Parti’nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi. 2 Haziranda yenilenen seçimlerde CHP’li Yüksel Kepenek, AK Partili Turgut Devecioğlu’ndan 2 bin 338 oy fazla alarak seçimi kazandı.


Seçim sonrası 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Başkan Kepenek, bugün Pamukkale İlçe Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını aldı. Başkan Kapanak’e mazbatasını İlçe Seçim Kurulu üyesi verdi.


Mazbata töreninin ardından konuşan Başkan Kepenek, “Çok mutluyum, onurluyum. Bunu Honaz hakli adına baştaeşim, ağabeylerim, beni destekleyen herkes adına, rahmetli olan ağabeylerim adına, Mustafa Kemal adına, bizim partimize gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisine, İYİ Partiye gönül vermiş herkes adına alıyorum. Kazım ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Biz buraya alışığız, 31 Mart akşamını burada geçirmiştik. 3, 4 gün burada sabahladık. Bugün bu mutluluğu yaşıyoruz ama bu mutluluğu tabi ki biraz buruk yaşıyoruz. Ben bu başarıda payı olan herkese teşekkür ederim. Seçim bitti, artık çalışma zamanı. Barış, kardeşlik, huzur, sevgi, dürüstlük ve bilgi zamanı. Bugün geçmişte olan her şeyi unutacağız. Bugüne kadar hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Taş taş üzerine koyan herkes, fayda getiren herkesin bizim başımızın üzerindedir. Ben barış, huzur, mutluluk vaat ediyorum. Honaz’a sevgi gelecek, üretim gelecek, kardeşlik gelecek ve en önemlisi de varlık gelecek, varsıllık gelecek. Bu başarıda emeği olan herkes gerçekten çok ter döktü. Çok mutluyum ama bir o kadar da onurluyum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
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