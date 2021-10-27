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Ekonomi Yüksekten prim ödeyenin maaşı yüksek olur mu?
Ekonomi

Yüksekten prim ödeyenin maaşı yüksek olur mu?

Merak edilen Yüksekten prim ödeyenin maaşı yüksek olur mu? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:04:00 -
Yüksekten prim ödeyenin maaşı yüksek olur mu?

Soru: Benim emekli maaşın 1.978 TL. Maaşım düşük. Ben emekli maaşımı yükseltebilir miyim? Osman N.

Cevap: Emekli maaşını belirleyen en önemli iki parametre bulunuyor. Bu parametrenin ilki ödenen prim matrahı diğeri ise ödenen prim gün sayısıdır. Yüksek emekli maaşı için yüksekten prim ödenmesi ve prim gün sayısının fazla olması gerekiyor. Emekli olan birisi açısından emekli maaşını artıracak bir yöntem yok.

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