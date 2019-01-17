Yüksekten prim ödeme maaşı artırır

Soru: Benim kendime ait işyerim var. Bu nedenle Bağ-Kur primi ödüyorum ama ödemeyi asgariden yapıyorum. Ben 2023 yılında emekli olabileceğim. Primimi yüksekten ödesem emekli maaşım artar mı?

Ali B.

Cevap: Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre ödenen primin matrahıdır. Eğer emekli maaşını basit bir formül ile ifade edersek, ödenen prim matrahının aylık bağlama oranıyla çarpımından oluştuğunu söyleyebiliriz. Buna göre, prim matrahının yüksek olması yüksek emekli maaşı alınacağı anlamına gelir. Ancak bu üç-dört sene yüksekten prim ödeyerek en yüksekten maaş bağlanacak demek değil. Emekli maaşı sadece yüksek ödenen süreler kadar artış gösterecektir. Dolayısıyla yüksekten prim ödenmesi emekli maaşını her durumda artıracaktır. Eğer üç-dört sene en düşükten prim ödemekle en yüksekten prim ödemenin farkı ne kadar olur derseniz verdiğiniz kısıtlı bilgilere göre emekli maaş farkının 1250-1500 TL arasında olabileceğini söyleyebilirim.