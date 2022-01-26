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Ekonomi Yüksekten dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak duyurdu: Büyük çözülme geliyor, dolar kuru...
Ekonomi

Yüksekten dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak duyurdu: Büyük çözülme geliyor, dolar kuru...

Ekonomist Hatice Kolçak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin '10 milyar dolar bozulacak' şeklindeki açıklamasını değerlendirerek, 'Bu olursa dolar 12 liranın altına düşer' yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:56:00 -
Yüksekten dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak duyurdu: Büyük çözülme geliyor, dolar kuru...

Ekonomist Hatice Kolçak, dolar kurunun 12 liranın altına düşebileceğini söyledi.

Yeni Çağ Youtube kanalına konuşan Hatice Kolçak, yaza kadar olan sürecin çok önemli olduğunu söyledi.

İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları:

10 milyar doların bozdurulması bekleniyor. 10 milyar doların çözülmesi kuru aşağı doğru götürür. Çözülme nasıl olacak merak ediliyor. Bir günde bu çözülme olursa çok ciddi bir düşüş gelir. 12 liranın altını görebilir. Şirketler döviz ihtiyacı olduğu için bunu hesapta tutuyor. İhtiyaçları var. Bu çözülme bu anlamda geçici olacak. Bizi turizme kadar götürecek hamleler bunlar. Yüksekten dolar alanlar hala bekliyor. Bakan Nebati'nin açıklamasında enflasyon çıkışı da var. Ocak ve Şubat ayını enflasyon rakamları konusunda yüksek bekliyoruz. Aralık ayında 18 lira maliyetlenen her şey devam ediyor. Hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. Biz doları Nisan ayına kadar burada tutarsak enflasyonun biraz düşme ihtimali var. Yaza kadar olan süreç çok önemli. Ama tek haneli rakamlar yakın zamanda mümkün gözükmüyor.

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