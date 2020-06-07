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Aktüel

Yüksekten dereye düşen kişi yaşamını kaybetti

Giresun’un Doğankent ilçesinde 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 02:24:53 -
Yüksekten dereye düşen kişi yaşamını kaybetti

Giresun’un Doğankent ilçesinde 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Güdül köyünde Ahmet Tüfekçi (72), fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten bahçe altındaki dereye düştü. Olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilen Ahmet Tüfekçi’nin cesedini dere yatağından Giresun AKUT, UMKE ve Giresun İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması ile çıkarttığı kaydedildi.


Tüfekçi’nin cesedi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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