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Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500 adet doğa resmini çekiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Ümit Bartın, her hafta çıktığı gezide yaklaşık 500 adet doğa fotoğrafı çekiyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:06
Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500 adet doğa resmini çekiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Ümit Bartın, her hafta çıktığı gezide yaklaşık 500 adet doğa fotoğrafı çekiyor.


Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Ümit Bartın, her hafta gittiği yerde doğanın güzelliklerini fotoğraflayıp arşivliyor. Çok değişik konularla gündem olan Bartın, bunu üzerine gittiği her değişik bölgeye ait doğasıyla güzellikleri dolu o anları fotoğraflıyor. Her gittiği yere en çok önem verdiği çantasında hiç eksik etmediği fotoğraf makinesini olduğunu söyleyen Bartın, makinesini sadece doğa güzellikleri için kullandığını ifade etti. Doğayı ve içinde yaşayan canlılara çok merakı olduğunu ifade eden Bartın; “Doğa ve içinde yaşayan canlıları seviyorum. Çünkü doğanın gizli saklı yönleri fark edildiğinde insan inanılmaz haz alıyor. Bende bu duygularla elime aldığım fotoğraf makinemle doğayı fotoğraflıyorum. Her hafta çıktığım bu yolculukta en az 500 resimle dönüyorum. Bundan çok keyif alıyorum, bunda beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz güzellikler saklı bölgemizde, fark edildiğinde vaz geçmek mümkün değil” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:06
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sanat

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