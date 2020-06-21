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Aktüel

Yüksekova’da trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:18:58 -
Yüksekova’da trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için 112 sağlık çalışanlarını aradı. Sağlık çalışanlarının gelmesiyle araçta bulunan 4 kişi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya yapan araç ise itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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