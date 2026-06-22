  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah’tan Lübnan hükümetine ABD tepkisi! DEM Parti’de Iğdır depremi! 3 başkan yardımcısı görevden alındı Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu! Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'dr bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı İran heyeti, ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü! Küresel planlar Bürgenstock’ta masaya yatırılıyor! İsviçre’den tarihi zirve sonrası peş peşe flaş hamleler geldi! Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı! Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi!
Yerel Yüksekova'da muhteşem yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla görenleri büyüledi
Yerel

Yüksekova'da muhteşem yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla görenleri büyüledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yüksekova'da akşam saatlerinde binaların hemen üzerinde devasa boyutta, beyaz ve kızıl tonlarda yükselen yarım ay, ilçede hayranlık uyandırdı. Gökyüzündeki bu görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anı kaydetti.

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt TOKİ evleri üzerinde beliren yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle izleyenleri mest etti.
Yüksekova'da akşam saatlerinde binaların hemen üzerinde devasa boyutta, beyaz ve kızıl tonlarda yükselen yarım ay, ilçede hayranlık uyandırdı. Gökyüzündeki bu görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anı kaydetti.


Ay'ın her halinin ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Etem Aybar, "Yüksekova semalarında her gün farklı boyutta ve büyüleyici bir ay görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Gökyüzü adeta muazzam bir manzara sunuyor. Hayran kalmamak elde değil, bu görsel şöleni doyasıya izleme keyfini yaşadık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23