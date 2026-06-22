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Yaşam Ehliyeti yok ama trafiğe şov yapmak için çıktı! Driftin faturası ağır oldu
Yaşam

Ehliyeti yok ama trafiğe şov yapmak için çıktı! Driftin faturası ağır oldu

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Pendik’te ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, caddede drift attığı anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından yakalandı.

İstanbul Pendik’te ehliyetsiz sürücünün caddede drift attığı anlar kameraya yansıdı.

 

220 bin lira ceza

Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün 35 BKH 467 plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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