Ofiste çalışanlar için büyük tehdit: Tek bir tuş hayatınızı karartabilir!

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Yaz aylarında kullanımı artan klimaların insan sağlığı için çok tehlikeli olabileceği ortaya çıktı.
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Yaz aylarında kullanımı artan klimaların insan sağlığı için çok tehlikeli olabileceği ortaya çıktı.
Sağlık açısından sorunlara neden olan klima kullanımında kritik rahatsızlıkların başında “lejyoner hastalığı” geliyor.
Uzman Doktor Özkan Akyol’da klima hastalığı olarak bilinen lejyon hastalığının ilk kez 1976 yılında ABD’nin Pensilvanya eyaletinde lejyonerlerin toplantısında bulunan kişilerde tespit edildiğini aktardı.
Lejyoner hastalığı olarak bilinen ve tıp literatürüne, ‘legionelle pneumophilia’ olarak geçen bakterinin sebep olduğu zatürre türüdür.
Uzman. Dr. Özkan Akyol’da hastalığa ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Dr. Akyol, "Legionelle pneumophilia adlı bakteri klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda çoğalıp ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar da bildirilmiştir. Klima hastalığının insandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için saptanan en önemli yollar solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir. Dolayısıyla, klimaların bulunduğu büyük otel ve işyerlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli riskli gruplardır" dedi.
Sigara içen, kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu rahatsızlığa daha kolay yakalandığını belirten Uzman Dr. Akyol, "Şeker hastaları, alkol bağımlıları, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler hastalığa daha kolay yakalanır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör ise sigara içilmesidir. Bu hastalarda tipik zatürreden farklı olarak akciğere ait şikâyetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük hastaların önemli kısmında görülür. Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Bunlara ek olarak ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve hatta koma bile görülebilir” dedi.
Lejyon hastalığına yakalanan kişilere yönelik uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamada bulunan Dr. Akyol, "Hastalığın tedavisi uygun doz ve sürede uygulanacak antibiyotiklerle yapılır. Klimaları yoğun kullandığımız şu günlerde, bahsettiğimiz bulguları basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirmemeli, bunun klimaya bağlı bir zatürre olabileceğini akılda bulundurup tetkikler için uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır. Bu hastalık dışında, özellikle iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceğini de unutulmamalıyız. Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların oluşmasını engelleyecektir" ifade etti./ kaynak: haber7
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