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Aktüel

Yüksekova’da korkutan yangın

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:49:38 -
Yüksekova’da korkutan yangın

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde İpekyolu Mahallesi’nde bulunan Hüsnü Onat’a ait binada çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çatı bölümünde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.


Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden bina sahibi Hüsnü Onat, “Bina sakinlerinin can ve mal kaybının olmamasına özen gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

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