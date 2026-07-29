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Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

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Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Foto - Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı'ndan güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' için yasak kararı geldi.

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Foto - Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Foto - Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

Açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Foto - Testlerden geçemeyince Bakanlık apar topar karar aldı: Yasaklanıp piyasadan toplatılacak

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