  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular Destici’den CHP’nin barış konferansına tepki: Bu ülkede savaş mı var ki barış konferansı düzenliyorsun! Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Yerel Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü
Yerel

Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü

Hakkari’nin Yüksekova ile Van arasındaki ulaşımını sağlayan kara yolunda, yağışların etkisiyle yumuşayan yamaçlardan kopan dev kaya parçaları adeta ölüm olup yola yağdı. Bölgedeki sürücülerin saniyelerle facianın eşiğinden döndüğü olayda, dev kütleler yolu tamamen trafiğe kapatırken o sırada güzergahta bulunan araçlar son anda durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Van karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, dağ yamaçlarındaki kar örtüsünün hızla erimesine yol açtı. Eriyen kar sularının gevşettiği toprak ve kaya kütleleri, büyük bir gürültüyle karayoluna yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri süratle sevk edildi. İş makineleri eşliğinde başlatılan temizlik çalışmaları, devam eden kaya düşmesi riski nedeniyle kontrollü bir şekilde yürütülüyor.

 

"Büyük bir tehlike atlattık"

Olay anında güzergahta seyir halinde olan Cahit Yiğit, "Bir anda dağdan kopan dev kütlelerin yola indiğini gördük. Taşların hedefi olmaktan saniyelerle kurtulduk, büyük bir tehlike atlattık. Ulaşım tamamen durma noktasına geldi" dedi.

Sürücülere "sıcaklık" uyarısı

Öte yandan yetkililer, bölgedeki hızlı sıcaklık artışına dikkat çekerek, benzer olayların yaşanabileceği konusunda sürücüleri uyardı. Karayolunda ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı
Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı

Dünya

Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı

Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!
Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!

Yerel

Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23