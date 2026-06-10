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Gündem Yüksekova’da JİHA destekli operasyon: 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Yüksekova’da JİHA destekli operasyon: 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
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Yüksekova’da JİHA destekli operasyon: 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin JİHA desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, 140 kilogramı eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu ve ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza atıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince istihbari çalışmalar yürütüldü.

JİHA DESTEKLİ OPERASYON

Uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen noktalara yönelik Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu şebekesine ağır darbe indirildi. Yapılan aramalarda;

140 kg eroin, 443 kg esrar, 1 kg afyon sakızı, 3 kg morfin, 39 kg asit anhidrit (Uyuşturucu imalatında kullanılan ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesini toplumun desteğiyle kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak, operasyonu gerçekleştiren jandarma personeli ve ilgili birimler tebrik edildi.

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