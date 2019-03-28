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Yüksekova'da çığ düştü, mezra yolu kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrası yoluna çığ düştü. Ekipler, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı.

28 Mart 2019 Perşembe 19:09
Yüksekova'da çığ düştü, mezra yolu kapandı

Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor.

İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandili mezrası yoluna, önceki gün çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Kardan tüneller arasında çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:09
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