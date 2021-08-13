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Gündem Yüksekova’da Ay kendine hayran bıraktı
Gündem

Yüksekova’da Ay kendine hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde beliren hilal şeklindeki Ay görenleri kendine hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 14:07:00 - 2021-08-13 14:09:17

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay mest ederken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi.

Hilal şeklindeki Ay’ın kızıl ve büyüklüğü karşısında mest olan esnaf Ferdi İrdem, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Doyasıya fotoğrafladım’’ dedi.

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