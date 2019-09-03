Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik piknik keyfi

Hakkari Yüksekova ilçesine Bağlı Dağlıca köyünde bir araya gelen, Oramar aşireti 400 kişilik bir piknik keyfi yaşadı.

İlçeye 56 kilometre uzaklıkta buluna Dağlıca köyünde yaşayanOramar aşiretinde oluşan 400 kişiyle kendi köylerinde piknik keyfi yaptılar. Her sene düzenledikleri piknik, bu sefer yaklaşık 400 kişiyle gerçekleştirdiler. Ailelerin büyükleri, gençlerin birbiriyle daha iyi bir iletişim içinde olmaları için böyle büyük piknikler hazırladıklarını belirttiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adil Özçük ve Cemil Çapan, “Her sene olduğu gibi bu senede kendi ailelerimizde oluşan 400 kişiyle bunu gerçekleştirdik. Aşiret olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımızın ailelerini her ferdi tanıması için bizde büyük bir organizasyon düzenleyerek 400 kişilik piknik keyfi yaşadık. İnanın çok keyif aldık. Belki çoktan görmediğimiz akrabalarımızı da bu sayede görmüş olduk. İnşallah bu devamını da getireceğiz” ifadelerini kullandılar.